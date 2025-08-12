Группа решила прекратить участие в ангольских активах - 41% в ГРО "Катока" и 55% в дочернем предприятии "Гидрошикапа" - в декабре 2024 года

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Вознаграждение за продажу "Алросой" доли в ангольском проекте "Катока" составило 15,9 млрд рублей, говорится в отчете российской компании.

"Вознаграждение за 41% долю уставного капитала ГРО "Катока" составило 15 942 млн руб., доход от продажи в сумме 6 747 млн руб. был отражен в составе прочих операционных доходов, доход от переуступки прав требования на дебиторскую задолженность по дивидендам в сумме 19 019 млн руб. был также отражен в составе прочих операционных доходов", - говорится в отчете.

Группа решила прекратить участие в ангольских активах - 41% в ГРО "Катока" и 55% в дочернем предприятии "Гидрошикапа" - в декабре 2024 года. Сделка была завершена в конце мая 2025 года, сумма вознаграждения по сделке получена денежными средствами в мае.

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев называл сделку по выходу "Алросы" из проекта "Катока" хорошей для компании.

Доля компании "Алроса" в проекте "Катока" перешла к компании Taadeen (структура Фонда национального благосостояния Омана). Теперь, согласно опубликованным на сайте компании данным, 59% принадлежит ангольской госкомпании Endiama, 41% общества у компании Taadeen

"Алроса" работала в Анголе с 1992 года. "Катока" - крупнейшая в Анголе кимберлитовая трубка и четвертое в мире месторождение по объему залежей и добыче алмазов (находится на северо-востоке страны). Каждый год там добывается около 6,8 млн карат алмазов.