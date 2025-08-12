С помощью льготных ипотечных программ госкомпании за январь-июнь 2025 года более 214 тыс. семей улучшили жилищные условия, отметил вице-премьер

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Ввод жилья в России с участием инструментов института развития ДОМ.РФ, начиная с января 2021 года, достиг 31,6 млн кв. м, портфель индивидуального жилья - 2,6 млн кв. м. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе заседания наблюдательного совета ДОМ.РФ с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко.

"Начиная с января 2021 года, ввод жилья с участием инструментов института развития достиг 31,6 млн кв. метров, а портфель индивидуального жилья - 2,6 млн кв. метров", - приводятся в сообщении, опубликованном на сайте правительства, слова Хуснуллина.

Зампредседателя правительства РФ отметил, что с 2021 года градостроительный потенциал реализованных ДОМ.РФ федеральных земель составил 11,7 млн кв. м. С помощью льготных ипотечных программ госкомпании за январь-июнь 2025 года более 214 тыс. семей улучшили жилищные условия, добавил он.

"Увеличение активов группы до 5,6 трлн рублей - это следствие выбранного нами курса. Эффективность финансовых инструментов для инвесторов воплощается в конкретных проектах: портфель проектного финансирования составляет 80 млн кв. метров, а 54 инфраструктурных объекта реализуются в 27 регионах", - приводятся в сообщении слова Мутко.