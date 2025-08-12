В России создадут 50 новых технологий для накопителей энергии

Это должно позволить как минимум обеспечить технологический суверенитет по направлению литий-ионных батарей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российские специалисты создадут около 50 новых видов оборудования и комплектующих для энергонакопителей в рамках федерального проекта по развитию систем накопления энергии, часть из них нацелена на новые виды аккумуляторов, которые сменят традиционные литий-ионные батареи. Об этом заявил директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга России Михаил Кузнецов на пресс-конференции, посвященной стратегическим задачам российского топливно-энергетического комплекса.

"В рамках этого федерального проекта мы создадим около 50 новых видов оборудования и комплектующих, которые должны нам позволить как минимум обеспечить технологический суверенитет по направлению литий-ионных батарей, но и также технологическое лидерство или задел на то самое технологическое лидерство в направлении постлитивых технологий", - сказал он.

Кузнецов напомнил, что проект реализуется в рамках национального проекта технологического лидерства "Новые энергетические и атомные технологии", утвержденного в конце 2024 года.

"Этот нацпроект не только обеспечивает значительные экспортные доходы, но и создает технологическую базу для надежного энергоснабжения страны", - подчеркнул Кузнецов.

Основной акцент - на развитие новых энергетических технологий, включая системы накопления энергии.