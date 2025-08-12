Пенсии предложили индексировать ежеквартально

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов также призвал увеличить размер минимальной оплаты труда

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий по текущему росту цен, а не по прошлогодней инфляции. Об этом депутат заявил на пресс-конференции ТАСС, посвященной анализу ситуации с заработной платой и пенсиями граждан.

"Мы давно предлагали изменить принцип индексации пенсии. Вот сейчас по инфляции за прошлый год идет огромное отставание [с индексацией пенсий]. Давайте же поквартально, по текущей инфляции индексировать пенсии для наших пенсионеров, тогда это будет более-менее логично", - сообщил Миронов.

По его словам, среди других предлагаемых партией мер в сфере социально-экономической политики, необходимо увеличить размер минимальной оплаты труда и пересмотреть верхнюю границу налога, подняв ее до 35% для сверхбогатых граждан с доходом от 500 млн рублей в год. Кроме того, предложено внедрить ежегодную выплату семьям с детьми для покупки школьного набора, ограничить торговую наценку на продукты питания и изменить систему статистического учета.