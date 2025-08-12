Умер экс-гендиректор "Уралкалия" Дмитрий Осипов

Ему было 58 лет

ПЕРМЬ, 12 августа. /ТАСС/. Бывший генеральный директор ПАО "Уралкалий" и экс-депутат заксобрания Пермского края Дмитрий Осипов умер на 59-м году жизни, сообщили ТАСС в компании.

Осипов был генеральным директором ПАО "Уралкалий" с 2013 по 2020 годы, а также являлся членом совета Международной ассоциации производителей удобрений (IFA), он посвятил развитию отрасли более 20 лет.

"Его знания в области химической промышленности, богатый опыт организации производственной деятельности и владение современными управленческими технологиями позволили вывести предприятие на качественно новый уровень развития. Его стратегическое видение и умение предвидеть перспективы развития отрасли позволили компании не только сохранить производственные мощности в сложных экономических условиях, но и освоить выпуск новых видов продукции, создать дополнительные рабочие места", - отметили в компании, добавив, что Осипов участвовал в благотворительных проектах, поддерживал учреждения образования, здравоохранения и спорта.

Об Осипове

Он родился в 1966 году. Окончил факультет радиофизики и кибернетики Горьковского государственного университета. С середины 1990-х годов занимал руководящие должности в крупных химических компаниях: ОАО "Химпром" (Волгоград), ОАО "Сибур-Химпром", с 2005 по 2007 год был генеральным директором ОАО "Кирово-Чепецкий химический комбинат", до 2011 года руководил ОАО "ОХК "Уралхим", с 2011 по 2013 год был заместителем председателя Совета директоров ОАО "ОХК "Уралхим". С декабря 2013 по декабрь 2020 года Осипов занимал пост генерального директора ОАО "Уралкалий", а в январе 2021 года стал гендиректором ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА".

Осипов являлся депутатом заксобрания Пермского края. За значительный вклад в социально-экономическое развитие региона был награжден благодарностью президента РФ, медалью "За заслуги перед Пермским краем", благодарностью комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной Думы ФС РФ.