Для роста инвестиций важно создать все условия, сообщили в пресс-службе областной администрации

ТОМСК, 12 августа. /ТАСС/. Объем инвестиций в Томской области по итогам 2025 года должен составить 217 млрд рублей, что на 17% больше, чем по итогам 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

"В денежном выражении объем инвестиций в Томской области в 2030 году должен составить 365 млрд рублей. При этом по итогам 2024 года он составил 185,1 млрд рублей, а в планах на конец 2025 года - 217 млрд рублей. То есть, рост уже есть, но поставленная президентом задача предполагает существенное увеличение инвестиционной активности бизнеса, для чего мы должны создать все условия", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Мазура.

По словам начальника департамента инвестиционной и промышленной политики Георгия Бородулина, Росстандарт разработал национальный стандарт "Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности" - так называемый ЭКГ-рейтинг. Он предполагает, в том числе, принятие регионального закона о развитии ответственного ведения бизнеса, по которому бизнес может получать различные меры государственной поддержки - финансовые, имущественные, административные и инфраструктурные. Такие законы приняты уже в 15 регионах России.

Мазур отметил, что данная инициатива может усовершенствовать систему распределения мер господдержки инвесторов. "При этом необходимо широкое обсуждение проекта закона с представителями бизнеса, с инвесторами, руководителями федеральных органов, с областными депутатами. Важно, чтобы система распределения мер поддержки была прозрачной и эффективной, позволяла в полной мере реализовать научный, технологический и кадровый потенциал Томской области - и на благо региона, и на благо всей страны", - сказал губернатор.