Цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд

Стоимость Аи-95 выросла за день на 0,44%, до 80,51 тыс. рублей за тонну, что стало новым максимумом, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина марки "Премиум-95" на торгах во вторник достигла 80,51 тыс. рублей за тонну, что является новым рекордом. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-95 выросла за день на 0,44%, до 80,51 тыс. рублей за тонну. Эта отметка стала новым ценовым максимумом. Предыдущий рекорд был достигнут 8 августа - тогда стоимость бензина Аи-95 составила 80,206 тыс. рублей за тонну. При этом на торгах днем ранее, 11 августа, этот вид топлива незначительно подешевел - на 0,06%.

Бензин Аи-92 подорожал на 1,58%, до 70,484 тыс. рублей за тонну, и вплотную приблизился к ценовому рекорду - 70,508 тыс. рублей за тонну в сентябре 2023 года.

Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 0,45%, до 59,256 тыс. рублей за тонну. Топочный мазут подешевел на 0,08%, до 22,289 тыс. рублей за тонну, топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) - на 0,08%, до 71,086 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов снизилась на 5,51%, до 20,971 тыс. рублей за тонну.

В Минэнерго России ранее заявляли, что в ближайшие дни будут компенсированы выпадающие объемы производства автомобильного бензина из-за незапланированных ремонтных работ. В министерстве добавили, что нефтяники для стабилизации рынка сейчас наращивают объемы производства бензина и вводят резервные установки первичной и вторичной переработки. Кроме того, дополнительный объем топлива из-за запрета экспорта бензина будет направлен в приоритете на биржевые продажи и реализацию мелким оптом "в рынок".

При этом в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России на фоне рекордных биржевых цен отмечали, что ведомство рассматривает повышение минимального норматива продаж бензина на бирже до 17% с 15% для обеспечения прозрачности ценообразования и минимизации рисков необоснованного роста цен.

В конце июля правительство РФ решило ввести временный запрет на экспорт бензина для его производителей до конца августа. До этого аналогичная мера распространялась только на непроизводителей. Замглавы ФАС РФ Виталий Королев говорил журналистам, что необходимость продления ограничений на экспорт для производителей еще и на сентябрь будет определяться кабмином в зависимости от биржевых цен на топливо.