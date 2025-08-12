Без Ливии, Ирана и Венесуэлы, которые освобождены от исполнения сделки, объем производства странами альянса составил 36,479 млн б/с

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Страны ОПЕК+, участвующие в сделке по сокращению добычи нефти, увеличили в июле 2025 года производство на 329 тыс. баррелей в сутки (б/с), но добывали на 47 тыс. б/с ниже плана с учетом добровольных сокращений и компенсаций. Это следует из данных, представленных в июльском отчете Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

Без Ливии, Ирана и Венесуэлы, которые освобождены от исполнения сделки, объем производства странами альянса составил 36,479 млн б/с. А с учетом всех добровольных ограничений и графиков компенсаций, предусмотренных на июль, страны ОПЕК+ должны были добывать 36,526 млн б/с. Таким образом, альянс добывал ниже плана на 47 тыс. б/с.

При этом некоторые страны продолжили превышать свои обязательства по добыче в рамках сделки ОПЕК+. Так, Казахстан в июле добывал больше плана ОПЕК+ на 439 тыс. б/с - 1,827 млн б/с против квоты 1,388 млн б/с.

Ниже договоренностей, предусмотренных ОПЕК+, вновь оказалась добыча у ряда африканских стран: Судана (на 38 тыс. б/с), Конго (на 14 тыс. б/с), Экваториальной Гвинеи (на 17 тыс. б/с). В то же время Южный Судан, который некоторое время отставал от своей квоты, в июле превысил ее на 8 тыс. б/с. Нигерия превышает свою квоту по добыче на 59 тыс. б/с, Габон - на 51 тыс. б/с.

Среди стран ОПЕК, не участвующих в ограничениях по сделке ОПЕК+, в Ливии добыча выросла на 22 тыс. б/с, до 1,302 млн б/с. В Иране производство сократилось на 12 тыс. б/с, до 3,245 млн б/с, в Венесуэле - на 4 тыс. б/с, до 914 тыс. б/с.