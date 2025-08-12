По данным агентства, индийское правительство обратилось к авиакомпаниям с просьбой в кратчайшие сроки подготовить рейсы в КНР

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 августа. /ТАСС/. Индия и Китай намерены возобновить прямое авиасообщение уже в следующем месяце. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, правительство Индии обратилось к авиакомпаниям с просьбой в кратчайшие сроки подготовить рейсы в Китай, а официальное объявление, возможно, будет сделано уже на саммите Шанхайской организации сотрудничества в конце августа в Китае.

Обсуждение восстановления прямого авиасообщения активизировались в последние две недели, и участвующие авиакомпании были уведомлены об этом предложении, сообщили источники.

До приостановки рейсов индийские перевозчики, включая Air India и IndiGo, а также китайские авиакомпании, такие как Air China, China Southern и China Eastern, осуществляли рейсы между ключевыми городами двух стран. По словам источников, текущие переговоры, вероятно, приведут к возобновлению полетов Air India и IndiGo в Китай.

Отношения Индии и Китая начали налаживаться после того, как 23 октября 2024 года лидеры двух стран Нарендра Моди и Си Цзиньпин провели на полях саммита БРИКС в Казани двустороннюю встречу впервые за почти пять лет. Тогда они договорились возобновить прямое авиасообщение между странами, остановленное после пандемии COVID-19 и пограничных столкновений в 2020 году.

Между Индией и Китаем в Гималаях отсутствует демаркированная граница, две страны разделяет линия фактического контроля, что остается на протяжении десятилетий источником напряженности.