В Краснодарском крае запустят производство семян свеклы и бетаина

Инвестиции в создание цеха по производству бетаина составят 5,2 млрд рублей

КРАСНОДАР, 12 августа. /ТАСС/. Производство дражированных семян сахарной свеклы и бетаина запустят в Успенском районе Краснодарского края, новые цеха на семенном заводе позволят выпускать до 550 тыс. единиц семян в год, а проект по производству бетаина закроет 30% потребности России в этом компоненте. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Как отмечается, в 2025 году семенами отечественной селекции в регионе засеяли 15% площадей под сахарную свеклу. При этом местные сорта устойчивы к сложным погодным условиям, включая аномальную жару, что способствует развитию этого направления в регионе.

Инвестиции в создание цеха по производству бетаина составят 5,2 млрд рублей, реализация проекта запланирована на 2027 год, он создаст 40 новых рабочих мест. Вещество, которое получают из свекловичной патоки, востребовано в фармацевтике, косметологии и пищевой промышленности.

Как отмечается, запуск производства дражированных семян сахарной свеклы и бетаина в Успенском районе позволит перейти на собственный посевной материал и обеспечит продовольственную безопасность региона. Это, в свою очередь, позволит к 2030 году полностью закрыть потребность аграриев в качественных семенах сахарной свеклы. На текущий момент доля российских семян сахарной свеклы у аграриев Краснодарского края составляет 15%. Общероссийский показатель использования отечественных семян сахарной свеклы, согласно данным Минсельхоза России и Росстата, в 2024 г. составил 12-14%.