МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил Минэкономразвития РФ отменить обязательную передачу данных в систему "Электронная путевка" (ГИС ЭП) для внутреннего и въездного туризма, сообщила пресс-служба объединения.

"Вопрос обсуждался в июне нынешнего года на встрече министра экономического развития РФ Максима Решетникова с турбизнесом. Президент РСТ Илья Уманский направил письмо в Минэкономразвития, отметив, что ГИС ЭП не приносит пользы органам власти, но создает избыточную нагрузку на туроператоров", - говорится в сообщении.

В РСТ напомнили, что система "Электронная путевка" внедрялась как механизм верификации объема реализации турпродукта и финансового обеспечения туроператора. Однако в сфере внутреннего и въездного туризма это не имеет смысла, так как в соответствии с законом "Об основах туристской деятельности в РФ" размер финансового обеспечения туроператора по внутреннему и въездному туризму составляет 500 тыс. рублей, независимо от объема реализованного турпродукта.

Кроме того, система в части внутреннего и въездного туризма не решает задачу сбора статистических сведений. По данным РСТ, с 1 августа 2024 года по 31 июля 2025 года в нее были внесены сведения о 351 тыс. турпродуктов.

"Этот показатель, даже увеличенный вдвое, если учитывать количество туристов в турпакете, составляет менее 1% от общего числа поездок по России", - объяснили в союзе.

Причина такого расхождения - приверженность туристов к самостоятельному бронированию гостиниц без обращения к туроператору, а также рост популярности интернет-платформ, предоставляющих услуги по бронированию туруслуг. При этом туроператоры - фактически единственные участники рынка, которые несут затраты на работу с системой.

"Мы убеждены, что инициатива по отмене обязательной передачи данных в систему "Электронная путевка" для внутреннего и въездного туризма является обоснованной и своевременной. <…> Мы рассчитываем, что совместно с государственными органами удастся найти сбалансированное решение, которое будет учитывать как интересы отрасли, так и цели регулирования", - подчеркнул Уманский.