Краснодарский край увеличил урожайность сахарной свеклы в Успенском районе

КРАСНОДАР, 12 августа. /ТАСС/. Урожайность сахарной свеклы в Успенском районе Краснодарского края в 2025 г. составила 450 центнеров с гектара, что на 17% превышает результаты прошлого года, следует из данных на сайте администрации региона.

Аналогичный показатель по агрохолдингам Успенского района в 2024 году составил 384 центнеров с гектара. Таким образом, рост составил 17%.

"Кубанские заводы всегда принимают на переработку свеклу из других регионов. В этом году - это особенно актуально из-за погодных условий. Чтобы наши предприятия не простаивали, взаимодействуем с аграриями из соседних регионов", - сказано в сообщении.

Повышение урожайности достигнуто за счет внедрения засухоустойчивых сортов отечественной селекции и участия сельхозпредприятий в федеральных программах поддержки АПК.

Краснодарский край продолжает укреплять свои позиции как ведущий производитель сахара в стране. Регион полностью обеспечивает перерабатывающие предприятия сырьем и поддерживает стабильные объемы поставок как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Отмечается, что современные технологии очистки и подготовки семян, а также меры государственной поддержки способствуют дальнейшему развитию свеклосахарного направления в агропромышленном комплексе края.

В частности, текущем году посевные площади под сахарную свеклу в регионе превысили 238 тыс. гектаров.