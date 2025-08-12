Компания также рассмотрит возможность нарастить показатель при необходимости, отметил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский

КУРСК, 12 августа. /ТАСС/. "Ростелеком" рассчитывает на увеличение производства отечественных мобильных базовых станций "Булат" до 10 тыс. в год. Об этом рассказал журналистам президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в ходе церемонии запуска 500-й базовой станции в рамках проекта по устранению цифрового неравенства.

"Пока мы рассчитываем, что производство "Булат" в Санкт-Петербурге сможет производить до 10 тыс. базовых станций в год", - сказал он.

Компания также рассмотрит возможность нарастить выпуск при необходимости, добавил Осеевский.

Разработчиком базовых станций выступает компания "Булат" ("дочка" "Ростелекома"), программное обеспечение разработала компания НТР.