Магазины сети в Кемеровской области прекратили продажу крепкого алкоголя

КЕМЕРОВО, 12 августа. /ТАСС/. Магазины "Красное и белое" в Кемеровской области прекратили продажу крепкого алкоголя. Заявление на продление лицензии от компании "Альфа-М", управляющей магазинами сети в регионе, находится на рассмотрении, сообщили ТАСС в Министерстве промышленности и торговли Кузбасса.

Лицензия, выданная департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области, истекла 10 августа 2025 года, следует из данных ЕГРЮЛ.

"На рассмотрении у лицензирующего органа находится заявление о продлении срока действия вышеназванной лицензии, поданное ООО "Альфа-М" в соответствии с требованиями статьи <...> "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", - сообщили в министерстве.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что федеральная сеть магазинов "Красное и белое" уходит из области после того, как компания прекратила розничную продажу алкоголя в регионе в связи с приостановкой лицензии из-за нарушений. Компания не подтвердила свой уход из региона и заявила, что намерена через суд вновь открыть алкомаркеты в Вологодской области.