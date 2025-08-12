"Ростелеком" рассчитывает возобновить работу в Судже

Компания намерена восстановить там всю инфраструктуру

КУРСК, 12 августа. /ТАСС/. "Ростелеком" рассчитывает возобновить свою работу в Суджанский район Курской области и восстановить всю инфраструктуру там. Об этом рассказал журналистам президент "Ростелекома" Михаил Осеевский в ходе церемонии запуска 500-й базовой станции в рамках проекта по устранению цифрового неравенства.

"Мы сегодня встречались с теми сотрудниками "Ростелекома", которые работали в Суджинском районе и они сказали, что хотят туда вернуться. И несомненно это случится, мы надеемся, что в скором будущем. И "Ростелеком" туда вернется, мы восстановим там инфраструктуру", - сообщил Осеевский.

Он напомнил, что компания после вторжения в регион украинских войск своевременно эвакуировала оттуда своих сотрудников. "В целом, мы предоставили возможность продолжить там работу: мы арендуем для них жилье и обеспечиваем всем необходимым, и они по-прежнему являются полноценными сотрудниками "Ростелекома" в Курске. Момент настанет и мы туда вернемся", - подытожил президент компании.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 76,5 тыс. военнослужащих. Полная зачистка территории длилась 264 дня. 26 апреля 2025 года начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту РФ о завершении операции по освобождению Курской области.