Трамп анонсировал суд над главой ФРС из-за ремонта за $3 млрд

Президент США также вновь призвал Джерома Пауэлла снизить базовую процентную ставку

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует разрешить инициировать судебное разбирательство в отношении председателя Федеральной резервной системы США (ФРС, выполняет функции Центробанка) Джерома Пауэлла из-за того, что стоимость ремонта зданий регулятора превысила $3 млрд.

"Однако я рассматриваю возможность разрешить крупный судебный процесс против Пауэлла из-за его ужасной и крайне некомпетентной работы при управлении строительством зданий ФРС. $3 млрд за работу, которая должна была обойтись в ремонт стоимостью $50 млн. Это нехорошо", - написал он в Truth Social.

Он также вновь призвал главу ФРС снизить базовую процентную ставку.

В конце июля Трамп заявил, что ремонт комплекса зданий финансового регулятора обошелся бюджету в $3,1 млрд. Как пояснял директор Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут, проект предусматривает создание террас на крышах, отделку из мрамора, а также отдельные лифты для VIP-персон. Воут также добавил, что стоимость ремонта составляет $1 923 на каждый кв. м площади, что в два раза выше среднего показателя для аналогичных работ в любом из других исторических зданий федерального правительства США.

Президент США настаивает на том, что ФРС должна снижать базовую процентную ставку. Трамп утверждал, что финансовый регулятор умышленно не делает этого, чтобы расходы по займам для федерального правительства оставались на высоком уровне. Белый дом заявлял, что ФРС руководствуется политическими интересами, а в ее Совете управляющих много тех, кто выступает против Трампа.

30 июля ФРС по итогам заседания сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5%. Пауэлл не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку. Срок его полномочий завершится в мае следующего года. ФРС была учреждена Конгрессом США в 1913 году как независимая организация в структуре федерального правительства. Официально она отчитывается напрямую перед Конгрессом, а не перед президентом.