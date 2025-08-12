Он нацелен на решение стратегических задач и развитие социальной сферы, указал президент Владимир Путин

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Правительство России уже приступило к подготовке федерального бюджета на 2026-2028 годы. Документ нацелен на решение стратегических задач и развитие социальной сферы, указал президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Правительство приступило к подготовке федерального бюджета на предстоящую трехлетку - с 2026 по 2028 годы. Речь идет о главном финансовом документе страны, который нацелен на решение стратегических задач, включая, естественно, повышение качества жизни людей, развитие социальной сферы, инфраструктуры, укрепления обороноспособности государства", - отметил глава государства.

"Предлагаю обсудить положение дел в отечественной экономике в целом, ее основные тенденции. И, конечно, особо поговорим о том, как исполняется федеральный бюджет в этом году", - обратился Путин к участникам совещания.