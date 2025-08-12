Глава государства отметил, что подготовка бюджета - это большая системная, комплексная и трудоемкая работа

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Правительство должно при подготовке федерального бюджета учитывать также обстановку на глобальных рынках. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Подготовка бюджета - это, как всегда, очень большая системная, комплексная и, я бы сказал, трудоемкая работа, - улыбнулся президент. - Она и профессиональная чисто, экономическая, финансовая, но она и является, безусловно, политической, потому что нужно согласовать все процессы с парламентом, с ведущими фракциями".

"Опирается эта работа прежде всего на прогноз социально-экономического развития, на текущую и перспективную ситуацию в реальном секторе, - указал Путин. - Безусловно, надо учитывать обстановку и на глобальных рынках".

"На текущий год перед правительством и Банком России стояла совместная задача по возвращению российской экономики на траекторию сбалансированного роста", - указал президент на приоритеты 2025 года.