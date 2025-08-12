Президент назвал замедление инфляции по итогам июля до 8,8% важным достижением

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Инфляция к концу июля замедлилась до 8,8% при мартовских показателях в 10,3%. К концу года динамика цен может достичь 6-7% - ниже прогнозных значений, рассказал президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Важное достижение заключается в снижении инфляции, - отметил президент. - Если по итогам марта она составляла 10,3% в годовом выражении, то в конце июня - уже 9,4%, а по итогам июля это уже было 8,8%".

"К концу года динамика потребительских цен уже может оказаться в пределах 6-7%, то есть ниже предыдущих прогнозов", - указал Путин.

Глава государства напомнил, что в 2025 году перед правительством и ЦБ стояла задача выхода на траекторию сбалансированного развития экономики. "Это предполагает снижение инфляции при одновременном, конечно, сохранении безработицы на стабильно низком уровне", - пояснил президент.