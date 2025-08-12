Вместе с тем показатель остается на историческом минимуме, указал президент

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Рост скрытой и официальной безработицы наблюдается в России, но пока она остается на историческом минимуме. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Под скрытой безработицей подразумеваются работники в простое, занятые неполный день или под риском увольнения. По словам президента, в начале года их численность составляла около 98 тыс. человек, в конце июня - 153 тыс. человек, а к 8 августа этот показатель достиг 199 тыс. человек. Параллельно несколько выросла зарегистрированная безработица.

"Если в начале года она составляла примерно 274 тыс. человек, то на конец июня это было уже 291 тыс., а в начале августа - 300 тыс. человек", - привел данные Путин, отметив рекордно низкий уровень безработицы в стране - 2%.

Президент призвал вовремя реагировать на тенденции, чтобы не допустить переохлаждения экономики.