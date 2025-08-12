Ненефтегазовые доходы федерального бюджета за январь-июль увеличились на 14% год к году, отметил президент

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Ситуация с федеральным бюджетом России устойчивая. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Что касается федерального бюджета, то ситуация здесь устойчивая. Ненефтегазовые доходы федерального бюджета за январь-июль увеличились на 14% год к году, составив 14,8 трлн рублей", - сказал Путин.

При этом рост так называемых оборотных налогов за январь-июль составил 6,7% по отношению к аналогичному периоду 2024 года, отметил президент. "В том числе, рост НДС составил 6,9%", - уточнил он, после чего передал слово министру экономики Антону Силуанову.