Глава государства отметил, что на рынке труда наблюдаются признаки снижения дефицита кадров

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сотрудникам профильных министерств и ведомств, в том числе в регионах, нужно быть в постоянном контакте с предпринимательским сообществом. Такое поручение озвучил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Я прошу коллег из профильных министерств, ведомств, из регионов быть в постоянном контакте с деловыми сообществами, с предпринимательским сообществом в целом. Помогать в решении возникающих проблем, отвечать на запросы предприятий, компаний, их трудовых коллективов", - указал Путин в ходе совещания.

Он также отметил, что сейчас на рынке труда наблюдаются признаки снижения дефицита кадров. "По опросам, которые проводит тоже Банк России, доля предприятий с дефицитом кадров сокращается, что, безусловно, является важным, показательным сигналом", - подчеркнул он.

В то же время, по словам президента, наблюдается некоторый рост численности как закрытой, так и зарегистрированной безработицы, хотя она и остается на рекордно низком уровне - 2,2%.