МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль группы Россельхозбанка (РСХБ) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам первого полугодия 2025 года составила 39,5 млрд рублей, что на 52% выше по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в материалах группы.

Согласно отчету, чистый процентный доход группы по результатам первого полугодия 2025 года составил 67,9 млрд рублей, что на 9,2% больше, чем годом ранее. Чистый комиссионный доход составил 11,7 млрд рублей против 9,7 млрд рублей в первом полугодии 2024 года (+20,8%).

Кредитный портфель группы (до вычета резервов) за отчетный период 2025 года увеличился на 67,8 млрд рублей (+1,6%) и составил 4,306 трлн рублей. В том числе кредитный портфель юридических лиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) увеличился за шесть месяцев текущего года на 106 млрд рублей (+2,9%), до 3,763 трлн рублей. Розничный кредитный портфель до вычета резервов уменьшился (-6,6%) до 542,6 млрд рублей, что обусловлено консервативной риск-политикой группы и плановым завершением ряда льготных государственных программ, отмечают в РСХБ. Кредитный портфель в сегменте АПК за первое полугодие 2025 года увеличился на 140,3 млрд рублей (+5,7%) и на 30 июня превысил 2,6 трлн рублей. Объем выданных кредитов на сезонные работы возрос на 7,3%, до 505,4 млрд рублей.

Депозиты и остатки средств на счетах клиентов за январь - июнь 2025 года увеличились на 113,9 млрд рублей (+2,8%) и составили 4,233 трлн рублей. Средства юридических лиц уменьшились на 37,7 млрд рублей (-1,9%), до 1,911 трлн рублей. Депозиты и текущие счета населения возросли на 151,6 млрд рублей (+7%), до 2,322 трлн рублей.

Чистая процентная маржа группы за шесть месяцев 2025 года составила 2,6%. Размер собственного капитала группы (по МСФО) на 30 июня 2025 года равнялся 362,5 млрд рублей, увеличившись за полгода на 17,8% за счет роста прибыли. Активы группы на 30 июня 2025 года составили 5,586 трлн рублей.