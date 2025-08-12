Спрос на говядину и баранину стабилен, что также способствует умеренной динамике цен, указал председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. В крупном ретейле нет признаков значительного повышения цен на мясо. Спрос на говядину и баранину остается стабильным, сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

"В крупном ретейле не наблюдается предпосылок для заметного подорожания мяса. Спрос на говядину и баранину стабилен, это также способствует умеренной динамике цен", - сказал он.

По словам эксперта, за год самые доступные виды баранины подешевели на 5,8%. Так, минимальные цены на баранину в крупных торговых сетях с начала этого года по отношению к августу снизились на 9,5%, до 586 рублей за килограмм, при этом год назад минимальная цена в сетевой рознице составляла 622 рубля.

Богданов также отметил, что минимальные цены на говядину за почти восемь месяцев снизились на 9,4%, в среднем до 288 рублей за килограмм, а в годовом выражении выросли на 3%, что существенно ниже уровня инфляции.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на консалтинговую компанию Strategy Partners сообщила, что розничные цены на говядину и баранину во втором полугодии 2025 года могут увеличиться на 12-15% в годовом выражении.