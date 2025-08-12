Ведомство прогнозирует, что в 2026 году цена Brent составит в среднем $51 за баррель

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Минэнерго США понизило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2025 году на 1,5% - до $67,22 за баррель с $68,89 за баррель. Это следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) министерства.

При этом ведомство прогнозирует, что котировки Brent упадут с $71 за баррель в июле до $58 за баррель в четвертом квартале этого года из-за растущих мировых запасов после решения восьми стран ОПЕК+ об ускоренном выходе из добровольных ограничений по добыче нефти и наращивания производства. По прогнозу Минэнерго США, в 2026 году цена Brent составит в среднем $51 за баррель, а в марте котировки могут упасть в среднем и до $49 за баррель.

По мнению экспертов Минэнерго США, падение цены нефти ниже $50 за баррель приведет к тому, что некоторые производители начнут снижать добычу. "В частности, мы ожидаем, что ОПЕК+ сократит добычу на 0,2 млн б/с в 2026 году по сравнению с четвертым кварталом 2025 года, - отметили в ведомстве, - Некоторые страны "не ОПЕК", которые ведут добычу в рамках короткого инвестиционного цикла, тоже снизят производство. Самая примечательная из этих стран - США, где мы прогнозируем сокращение среднего уровня добычи в 2026 году на 0,1 млн б/с с рекордного объема в 2025 году".