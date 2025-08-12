Курс юаня вырос до 11,05 рубля

МОСКВА, 12 августа . /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов во вторник вырос на 0,44%, до 2 977,18 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,18% - до 1 174,23 пункта. Курс юаня вырос на 4 копейки до 11,05 рубля.

"Индекс Мосбиржи во вторник в основном двигался в нейтральном ключе, инвесторы предпочли занять выжидательную позицию за несколько дней до саммита глав РФ и США на Аляске. Чисто новостной аспект вокруг этого события уже отыгран, и дальнейший рост возможен, если по факту встречи последует позитивная конкретика. Рубль сегодня нес небольшие потери к доллару и юаню, цены на нефть и другое сырье преимущественно снижались", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на российском фондовом рынке оказались акции ретейлера "М.Видео" (+5,8%), скорее всего, после сообщений о том, что в капитал компании косвенно вошел один из крупнейших китайских онлайн-ретейлеров JD.com", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В наибольшем минусе, по словам эксперта, к завершению сессии находились акции ММК (-3,5%), возможно, из-за низких мировых цен на сталь и стагнирующего спроса на внутреннем рынке.

Прогноз на 13 августа

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам рубля на среду - 79-81 рубля за доллар США и 10,95-11,15 рубля за китайский юань. Прогноз по индексу Мосбиржи - 2 925-3 025 пунктов.

Как считают в Freedom Finance Global, 13 августа индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 900-3 000 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю на 13 августа: 79-81 рубля, 91-93 рубля и 10,9-11,3 рубля, соответственно.