Кабмин предусмотрел возможность софинансирования со стороны государства до 36 тыс. рублей в год

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Правительство продолжит софинансирование программы долгосрочных сбережений граждан, на эти цели правительство выделит около 52 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.

"Формирование ресурса для длинных инвестиций - одна из обязательных составляющих финансового суверенитета страны. Этому вопросу уделяет значительное внимание президент. По его поручению с прошлого года в стране начала действовать программа долгосрочных сбережений граждан", - отметил Мишустин. "С 2025 года правительство предусмотрело возможность софинансирования со стороны государства до 36 тыс. рублей в год. Сегодня выделим на эти цели соответственно около 52 млрд рублей", - сообщил он.

По данным премьера, первые результаты показывают, что инструмент пользуется высоким интересом у людей. Многие переводят в эту программу и пенсионные накопления. "Рассчитываем, что благодаря такому партнерству граждане смогут и приумножить свой капитал, и получить доход, ну и будет реализовано больше крупных проектов в экономике", - подытожил Мишустин.