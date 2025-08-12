В числе получающих средства регионов - Адыгея, Мордовия, Татарстан, Якутия, а также Белгородская, Владимирская и Челябинская области, Алтайский и Пермский края

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Правительство РФ распределит в текущем году между регионами 3 млрд рублей, а в целом в трехлетку выделит 5 млрд рублей на ремонт ЖКХ в 16 регионах. Об этом объявил на заседании правительства РФ его председатель Михаил Мишустин.

"Правительство реализует ряд мер, включая те, которые направлены на обновление коммунальной инфраструктуры по всей стране", - указал премьер и напомнил о действующем национальном проекте в этой сфере.

"Сегодня в его рамках распределим на текущий год еще свыше 3 млрд рублей, а всего на трехлетний период - порядка 5 млрд рублей, чтобы построить или отремонтировать сети или объекты ЖКХ в 16 российских субъектах", - рассказал Мишустин. В числе получающих средства регионов - Адыгея, Мордовия, Татарстан, Якутия, а также Белгородская, Владимирская и Челябинская области, Алтайский и Пермский края.

"Мы также рассмотрим вопросы о выделении 2,5 млрд рублей Мурманской области и 1 млрд рублей Камчатскому краю для помощи в закупке мазута, чтобы котельные и ТЭЦ там были надежно обеспечены топливом", - добавил глава кабмина. "Важно системно продолжать создание благоприятных условий жизни даже в самых отдаленных точках страны", - заключил он.