Кабмин выделит Дальнему Востоку средства на выплаты по ипотеке для многодетных

Правительство направит 540 млн рублей для помощи 1,2 тыс. семей

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Правительство России направит на выплаты для погашения ипотеки многодетным родителям еще 540 млн рублей, чего должно хватить для помощи 1,2 тыс. семей. О поддержке дальневосточных регионов объявил на заседании правительства РФ его председатель Михаил Мишустин.

Мишустин напомнил, что многодетным семьям выплачивается единовременная выплата в 450 тыс. рублей на погашение ипотеки, а в регионах Дальнего Востока сумма увеличена до 1 млн рублей. "Механизм оказался очень востребован. Практически всем регионам, которые участвуют в программе <…> требуются дополнительные средства", - отметил премьер.

"За время действия такой меры средства предоставили более чем 2 тыс. семей, выделив на эти цели из федерального бюджета свыше 800 млн рублей в рамках софинансирования, - поделился Мишустин. - Сегодня мы рассмотрим вопрос о выделении около 540 млн рублей, чтобы еще порядка 1 200 многодетных родителей смогли получить материальную помощь".

Глава кабмина напомнил, что в России считают многодетные семьи опорой страны. "Вся наша экономическая политика, национальные проекты, так или иначе связаны с заботой о них", - подчеркнул он.