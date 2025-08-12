США ввели санкции против связанных с незаконной добычей минералов в ДРК компаний

Под рестрикции подпали базирующиеся в ДРК PARECO-FF и CDMC SARL, а также зарегистрированные в Гонконге организации East Rise Corporation Limited и Star Dragon Corporation Limited

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Министерство финансов США внесло в санкционный список четыре организации, занимающиеся, по версии Вашингтона, незаконной добычей и торговлей полезными ископаемыми на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

"Сегодня Соединенные Штаты вводят санкции в отношении вооруженных групп, занимающихся незаконной добычей полезных ископаемых, а также участников цепочки поставок, извлекающих прибыль из [добычи] конфликтных минералов в восточной части Демократической Республики Конго", - говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

"Министерство финансов США вносит в санкционный список четыре организации, занимающиеся добычей и торговлей конфликтными минералами в горнодобывающем районе Рубайя, богатом важнейшими полезными ископаемыми", - отмечается в документе.

Как следует из данных Минфина, под рестрикции подпали базирующиеся в ДРК компании PARECO-FF и CDMC SARL, а также две зарегистрированные в Гонконге организации East Rise Corporation Limited и Star Dragon Corporation Limited.