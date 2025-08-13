Миронов предложил отменить мораторий на штрафы для застройщиков

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" отметил, что "отсутствие материальной ответственности девелоперов снижает стимул соблюдать календарные графики и стандарты качества"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой отменить мораторий на штрафы и пени для застройщиков за нарушение обязательств по договорам участия в долевом строительстве. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"Отсутствие материальной ответственности девелоперов снижает стимул соблюдать календарные графики и стандарты качества, а также увеличивает вероятность появления долгостроев и формирует негативные ожидания на рынке жилья. В целях защиты прав граждан и восстановления баланса интересов представляется необходимым рассмотрение возможности досрочной отмены данного моратория", - говорится в документе.

Миронов отметил, что постановлением правительства от 19 июня 2025 года продлен действующий с марта 2024 года мораторий на выплату штрафов и пеней за нарушение обязательств по договорам участия в долевом строительстве. По мнению депутата, существующая практика взыскания компенсаций показывает ощутимый масштаб недополученных гражданами средств. Мораторий на выплаты напрямую отражается на семейных бюджетах и подрывает доверие к долевому механизму, отметил он.

"Возвращение институту долевого строительства полной системы гражданско-правовой ответственности застройщиков повысит качество жилья, укрепит доверие населения и обеспечит устойчивое развитие строительной отрасли", - следует из текста письма.

Как пояснил ТАСС Миронов, из-за моратория застройщики не несут никакой ответственности перед гражданами за срыв сроков сдачи жилья. "Если дом не сдан, не заселен вовремя, они не платят неустоек и компенсаций. А если дольщик из-за задержек решает расторгнуть договор, он получает назад практически ту же сумму, что и платил за квартиру, обесцененную инфляцией", - сказал он.