Наиболее активно занимается вложениями молодежь, отметили в агентстве

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Всего 21% жителей России имеют опыт инвестирования и более половины из них - начинающие инвесторы. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Евразийским рейтинговым агентством (ЕРА) при участии исследовательского центра Russian Field (есть в распоряжении ТАСС).

"Согласно социологическому исследованию, всего 21% жителей страны имеют опыт инвестирования и более половины из них - начинающие инвесторы: 5% инвестируют менее года, а 7% - от одного до трех лет. В то же время 77% россиян пока не готовы или не имеют такой возможности", - отмечается в результатах опроса.

При этом, по данным ЕРА, наиболее активна в инвестировании молодежь. 30% опрошенных в возрасте 18-29 лет уже пробовали себя в этой роли, в то время как среди лиц старше 60 лет этот показатель составляет всего 10%.

Опрос также показал, что мужчины инвестируют в два раза чаще, чем женщины, а уровень образования и благосостояния напрямую влияет на участие в инвестициях. Так, доля инвесторов с высшим образованием составляет 26% респондентов, со средним - 12%. Обеспеченные россияне занимаются инвестированием чаще: 28% инвесторов против 15% среди малообеспеченных.

Данные опроса свидетельствуют о том, что для дальнейшего развития инвестиционной культуры в России необходимо вовлекать широкие слои населения и опираться прежде всего на молодежь.

Размер выборки Всероссийского телефонного опроса составил 1 604 респондента, и репрезентативен по полу, возрасту, образованию и социальному положению жителям страны.