"Ъ": "Камея" намерена подать в суд на банкротство Volkswagen AG

Как пишет газета, долг Volkswagen AG перед "Камеей" составляет 16,9 млрд рублей ущерба и упущенной выгоды

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. АО "Камея" намерено подать в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве германского Volkswagen AG, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на сообщение компании в федеральном реестре юридически значимых сведений.

Как сообщает газета, долг Volkswagen AG перед "Камеей" составляет 16,9 млрд руб. ущерба и упущенной выгоды, €40,05 тыс., а также 119 тыс. руб. судебных издержек. Из заявления компании следует, что указанная задолженность подтверждена вступившим в силу решением Арбитражного суда Нижегородской области от 23 июля 2024 года и не погашена.

"Коммерсантъ" со ссылкой на материалы судов пишет, что соответствующие права требования к Volkswagen AG "Камея" приобрела у АО "Автомобильный завод НАЗ" (ранее - ООО "Автозавод ГАЗ") за 120 млн руб. Компания требовала от Volkswagen AG компенсации убытков, возникших в результате разрыва соглашения о контрактной сборке Skoda и Volkswagen на ГАЗе.

В рамках судебного разбирательства Арбитражный суд Нижегородской области в марте наложил арест на российские активы Volkswagen AG, включая доли в управляющем заводе в Калуге "Фольксваген груп рус", что могло осложнить продажу предприятия, указывает газета.

Как сообщает "Коммерсантъ", в апреле текущего года ограничения были частично сняты, а в мае Volkswagen сообщил о завершении сделки по продаже российских активов ООО "Арт-Финанс". Стоимость сделки составила €125 млн. Юристы Volkswagen AG пытались оспорить уступку долга АО "Камея". Они утверждали, что договор цессии, подписанный в марте 2025 года, был экономически невыгодным и ссылались на швейцарское законодательство, регулирующее спорный договор поставки. Согласно этому законодательству, уступка должна была быть согласована с должником, и представители Volkswagen AG не дали своего одобрения. Юристы компании считали, что договор цессии фактически маскировал договор дарения между связанными коммерческими организациями.

Тем не менее, как указывает газета, суд отклонил эти доводы, отметив, что стоимость прав требования была определена по результатам независимой оценки с учетом санкций ЕС, которыми решения российских судов считаются неисполненными на территории ЕС. Из решения суда следует, что цена уступаемого права была экономически обоснована, так как юристы Volkswagen не оспаривали отсутствие имущества в РФ, достаточного для исполнения судебного акта.