Заявление на продление лицензии от компании на продажу крепкого алкоголя находится на рассмотрении

КЕМЕРОВО, 13 августа. /ТАСС/. Магазины "Красное и белое" в Кемеровской области продолжают продажу слабого алкоголя, передает корреспондент ТАСС.

Ранее в Министерстве промышленности и торговли Кузбасса сообщили, что лицензия на продажу крепкого алкоголя в магазинах "Красное и белое" истекла 10 августа. При этом заявление на продление лицензии от компании "Альфа-М", управляющей магазинами сети в регионе, находится на рассмотрении.

Как передает корреспондент ТАСС, в магазинах сети завешены стенды с крепким алкоголем. Для покупателей висит надпись "с 11 августа 2025 года по техническим причинам алкогольная продукция в магазине продаваться не будет". Сотрудники магазина надеются, что продажи в скором времени продолжатся. При этом купить пиво или сидр в магазине можно.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что федеральная сеть магазинов "Красное и белое" уходит из области после того, как компания прекратила розничную продажу алкоголя в регионе в связи с приостановкой лицензии из-за нарушений. Компания не подтвердила свой уход из региона и заявила, что намерена через суд вновь открыть алкомаркеты в Вологодской области.