Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев отметил, что "подключение внерегиональных сил на Южном Кавказе должно бы продвигать мирную повестку, а не создавать новых проблем и новых разделительных линий"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Россия изучит детали проекта транспортного коридора между Арменией и Азербайджаном, который получит название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". Об этом сообщил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

"Что касается "дороги Трампа", то МИД России изучит детали проекта, который, кстати, пока не обнародован. И, как мы уже отмечали, подключение в данном случае внерегиональных сил на Южном Кавказе должно бы продвигать мирную повестку, а не создавать новых проблем и новых разделительных линий", - сказал он.

"Также мы указывали, что необходимо считаться с теми факторами, как членство Армении в ЕАЭС и присутствие российских пограничников в Сюникской области. Их следует учитывать при проработке принятия решений по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе", - добавил Фадеев.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортного коридора между двумя закавказскими республиками. Транспортный коридор получит название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". Армения предоставила Соединенным Штатам право на управление этим коридором на 99 лет.