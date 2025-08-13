В это же время биткойн подорожал до $120,391 тыс.

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Стоимость криптовалюты Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH), превысила $4,7 тыс. впервые с 1 декабря 2021 года, свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным на 12:58 мск, курс Ethereum рос на 9,85%, поднимаясь до $4 712,46.

К 13:13 мск криптовалюта находилась на уровне $4 704,01 (+10,04%). В это же время стоимость биткойна росла на 1,85%, до $120,391 тыс.

Исторически максимум "эфира" был установлен 10 ноября 2021 года, тогда стоимость криптовалюты поднялась до $4 868.

По информации Coinmarketcap на 13 августа, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $4,1 трлн. Из них $2,394 трлн (58,4%) приходится на биткойн, $565 млрд (13,8%) - на Ethereum.

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 114 тыс. трейдеров на сумму $531,46 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на Ethereum. Порядка $402 млн ликвидаций пришлось на "короткие позиции", $128,44 млн - на длинные. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже Binance в паре DOGEUSDT стоимостью $9,82 млн.