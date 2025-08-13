РФ примет контрмеры в случае незаконного использования ЕС российских активов

По словам заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Фадеева, подобные действия представляют собой эскалацию экономической агрессии как элемента гибридной войны против России

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Москва вправе ввести контрмеры в случае использования Евросоюзом (ЕС) российских активов для поддержки Киева. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

"Еэcовские попытки использовать российские активы в интересах киевского режима, который и так уже близок к банкротству, не помогут Украине, а самое главное - не изменят ход специальной военной операции, - отметил он. - Любые покушения на нашу собственность повлекут болезненный для экспроприаторов ответ, и Россия сохраняет за собой право на контрмеры в полном соответствии с принципом взаимосвязи".

Представитель МИД подчеркнул, что передача российских активов Украине не имеет оправдания. По его словам, подобные действия представляют собой эскалацию экономической агрессии как элемента гибридной войны против РФ.

"Стремление изобрести какие-то новые псевдоконструкции для изъятия российских активов или доходов от управления ими не меняет преступной сути намерений Запада, направленных на спонсирование киевских властей и за счет чужих золотовалютных резервов", - указал Фадеев.

Еврокомиссия (ЕК) 11 августа получила третий транш изъятых доходов от реинвестирования незаконно блокированных суверенных активов России в €1,6 млрд. Ранее ЕК сообщила, что 95% этих средств пойдет на выплаты по международным кредитам Украины, в том числе предоставленным Евросоюзом и его участниками, а оставшиеся 5% будут перечислены на "насущные военные потребности Украины", поставки оружия на данные средства будут осуществляться через Европейский фонд мира.

На территории ЕС заморожено около €200 млрд российских суверенных активов, основная часть которых находится на счетах депозитария Euroclear в Бельгии.