В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,57%

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Годовая инфляция в России в июле 2025 года составила 8,79% против 9,4% в июне 2025 года. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,57%, следует из данных Росстата.

По данным статистики, цены на продовольственные товары в июле снизились на 0,64% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении - выросли на 10,79%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,19% в месячном выражении и выросли на 4,07% в годовом выражении. Услуги подорожали на 2,69% к июню 2025 года и на 11,85% в годовом выражении.

Продовольственные товары

В июле цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 7,1%, в том числе на столовую свеклу (-26,1%), белокочанную капусту (-21,5%), картофель (-21,1%), огурцы (-16,1%), сладкий перец (-10,4%), репчатый лук (-10,4%), виноград (-10,3%), помидоры (-9,2%), морковь (-7,6%), бананы (-6,4%), груши (-4,4%) и чеснок (-4,3%). Выросли цены на яблоки (+3,8%), апельсины (+3,1%) и лимоны (+0,9%).

Снижение цен отмечено на куриные яйца (-5,5%), оливковое масло (-1,8%), сахар-песок (-0,8%), сливочное (-0,5%) и подсолнечное (-0,2%) масло.

Среди круп и бобовых снизились цены на рис (-1%), гречневую крупу и пшено (-0,8%), манную крупу (-0,6%). Выросли цены на овсяную и перловую крупы (+0,7%), овсяные хлопья "Геркулес" (+0,5%).

В группе мясопродуктов выросли цены на свинину (+1,4%), говяжью, свиную печень (+1,1%), мясные консервы (+0,8%), говядину, куриные окорочка и кулинарные изделия из птицы (+0,5%). Снизились цены на сырокопченую колбасу (-0,8%) и мясо индейки (-0,5%).

Из рыбопродуктов выросли цены на мороженые кальмары (+1,7%), живую и охлажденную рыбу (+1,3%), рыбные консервы в томатном соусе (+1,2%) и в масле (+1%), соленую, маринованную, копченую рыбу (+0,9%), соленую сельдь (+0,7%), мороженую неразделанную рыбу и рыбное филе (+0,6%).

Среди молочных продуктов выросли цены на молоко (+1,1%) и творожок (+1%) детские, смеси сухие молочные для детского питания (+0,4%). Снизились цены на ультрапастеризованное молоко, сметану и творог (-0,3%), пастеризованное молоко (-0,2%).

Среди хлеба и хлебобулочной продукции изменились цены на хлеб и булочные пшеничные изделия, хлопья из злаков (+0,9%), ржаной хлеб (+0,8%), сдобные булочные (+0,7%) и бараночные (+0,5%) изделия.

Среди прочих продовольственных товаров выросли цены на шоколад (+1,5%), кофе (+1,4%), какао (+1,2%), натуральные консервированные, маринованные овощи (+1,1%), коньяк (+1%), мед (+0,9%), сухие приправы, специи, супы в пакетах (+0,9%), маргарин, крепленое вино, минеральную и питьевую воду (+0,8%), пиво, зефир, пастилу, мороженое (+0,7%), пряники (+0,6%), мягкие, глазированные шоколадом конфеты (+0,5%), а также цены в общественном питании (+1,1%).

Непродовольственные товары и медикаменты

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,6%, в том числе на левомеколь (+2,5%), валосердн (+2,2%), граммидин (+1,3%), нафазолин (+1,1%), канефрон Н, кардиомагнил и гепариновую мазь (+1%), мукалтин и таурин (+0,9%), метамизол натрия (анальгин отечественный), ренгалин и йод (+0,8%), кеторол экспресс (+0,7%). Снизились цены на трекрезан (-0,7%) и корвалол (-0,6%).

На лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, цены в среднем выросли на 0,3%, в том числе на хлоргексидин (+1,4%), лоперамид (+1,2%), верошпирон (+1%), омепразол, беталок ЗОК и натрия хлорид (+0,8%), перекись водорода (+0,6%), эналаприл и панкреатин (+0,5%). Снизились цены на амоксициллин с клавулановой кислотой (-0,6%), супрастин и аскорбиновую кислоту (-0,4%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены выросли на корригирующие очки (+0,5%) и бинты (+0,4%). Снизились цены на медицинские электронные стандартные термометры (-0,7%).

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены на сухие корма для домашних животных (+1,4%), бутылочки для кормления и пеленки для новорожденных (+0,6%), хозяйственное мыло и зубные щетки (+0,5%), дезинфицирующие средства для поверхностей и туалетное мыло (+0,4%). Снизились цены на антисептики для рук (-0,7%), спички (-0,6%) и детские подгузники (-0,3%).

Выросли цены на автомобильный бензин на 1,4%. Цены на газовое моторное топливо снизились на 0,2%.

Среди строительных материалов выросли цены на тарированный цемент (+0,8%), масляные краски, эмали (+0,7%), гипсокартон и еврошифер (+0,5%), древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты (+0,4%).

Выросли цены на отдельные виды товаров школьного ассортимента: на юбки (+1,6%), платья (+1,4%) и блузки (+1,1%) для девочек, тетради (+1,3%), рубашки и брюки для мальчиков (+1%), учебники, учебные пособия, дидактические материалы (+0,9%), ранцы, рюкзаки, альбомы для рисования (+0,8%).

Среди прочих непродовольственных товаров выросли цены на уголь (+1,9%), дрова (+1,5%), тушь для ресниц (+1,4%), одноразовые бритвенные станки и шампуни (+1,2%), навесные кухонные шкафы (+1%), навесные зеркала для ванной комнаты, табуреты для кухни, чемоданы, художественные книги, стеганые одеяла, кастрюли, чайники, кружки, чайные чашки с блюдцем и землю для растений от 0,6% до 0,9%.

В группе электротоваров и других бытовых приборов, телерадиотоваров, персональных компьютеров и средств связи снизились цены на электрочайники (-1,6%), смарт-часы (-1,3%), стиральные машины (-1,2%), миксеры, блендеры (-1%), электропылесосы (-0,9%), планшетные компьютеры и микроволновые печи (-0,8%), холодильники, электроутюги и электрические батарейки типа АА (-0,7%). Также выросли цены на бытовые плиты (+2,1%), роботы-пылесосы (+1,4%), флеш-накопители USB (+0,9%), смартфоны (+0,8%) и ноутбуки (+0,5%).

Кроме того, снизились цены на фотоаппараты (-2%), новые легковые автомобили иностранных марок (-1,8%), женские летние туфли, босоножки (-1,6%), мотоциклы без коляски, скутеры (-1,5%), электрические дрели (-1,3%), свежесрезанные цветы (-1,2%), детские футболки (-1,1%), джинсы для детей и кроссовки для взрослых (-1%), легковые автомобили импортные подержанные и ювелирные изделия (-0,8%), кроссовки для детей (-0,6%).

Услуги

В июле тарифы на коммунальные услуги выросли на 13,2%, в том числе на отопление (+14,1%), горячее (+13,9%) и холодное (+13,7%) водоснабжение, водоотведение (+13,5%), услуги по снабжению электроэнергией (+13,1%), обращение с твердыми коммунальными отходами (+11,7%), газоснабжение (+10,3%).

Среди услуг внутреннего туризма и отдыха выросли цены на билеты в кинотеатры (+2,5%), автобусные экскурсии (+1,7%), экскурсионные туры по России (+1,6%), билеты в музеи и на выставки (+0,6%). Снизились цены на путевки в дома отдыха, пансионаты (-3%) и санатории (-1%), речные круизы на территории России (-2%), проживание в гостиницах 1-3 звезды, мотелях и хостелах от 0,1% до 1,8%, поездки на отдых на Черноморское побережье России (-0,2%).

Среди бытовых услуг выросли цены на услуги бань и душевых (+1,4%), фотоателье (+0,9%), женские (+0,9%) и мужские (+0,8%) стрижки, ремонт, пошив одежды (+0,8%), шиномонтаж колес легкового автомобиля, химическую чистку, услуги прачечных и организатора проведения торжеств (+0,6%).

В группе медицинских услуг выросли цены на услуги сиделок (+1,5%), первичный консультативный прием у врача специалиста (+1%), гастроскопию (ФГДС, ЭГДС) и удаление зуба под местным обезболиванием (+0,9%), ультразвуковое исследование брюшной полости и общий анализ крови (+0,6%).

Среди услуг зарубежного туризма снизились цены на поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии (-5,9%) и Закавказья (-1,5%). Выросли цены на поездки на отдых в ОАЭ (+2,4%) и Египет (+1,3%).

Среди услуг пассажирского транспорта снизилась стоимость проезда в купейных вагонах скорых нефирменных (-2,1%) и фирменных (-1,4%) поездов дальнего следования и сидячих вагонах в скоростных поездах дальнего следования (-0,4%). Изменились цены и тарифы на проезд в такси (+1,2%), междугороднем (+1%) и городском (+0,6%) автобусах. Выросла стоимость аренды автомобиля на 0,7%.

Кроме того, из наблюдаемых услуг выросла стоимость аренды индивидуального банковского сейфа (+6,2%), годового полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) (+2,4%), пользования общественным туалетом (+2,2%), ветеринарных услуг (+2,1%), абонентской платы за пакет услуг сотовой связи и начального курса обучения вождению легкового автомобиля (+1%), аренды квартир, занятий в плавательных бассейнах и ксерокопирования документа (+0,6%).

Снизилась плата за пользование потребительским кредитом (-1,6%).