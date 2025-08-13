В целом цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 4,1%

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Стоимость картофеля в России с 5 по 11 августа 2025 года снизилась на 8,9%, белокочанной капусты - на 8,4%, столовой свеклы - на 8%, моркови - на 7,8%, сообщается в материалах Росстата.

В целом цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 4,1%. В том числе лук репчатый подешевел на 6,2%, помидоры - на 5,7%, бананы - на 2,4% и яблоки - на 1,1%. В то же время огурцы подорожали на 2,1%.

Также за этот период снизились цены на рис - на 0,8%, яйца куриные - на 0,4%, пшено - на 0,3%, масло сливочное, муку пшеничную и сахар-песок - на 0,2%, колбасы полукопченые и варено-копченые, молоко ультрапастеризованное - на 0,1%.

В то же время баранина и консервы мясные для детского питания подорожали на 0,8%, консервы овощные для детского питания - на 0,4%, свинина, рыба мороженая, вермишель, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,3%, сосиски, сардельки, молоко пастеризованное и маргарин - на 0,2%, колбасы вареные, творог, консервы фруктово-ягодные для детского питания, хлеб ржаной и пшеничный, крупа гречневая, соль поваренная, печенье и водка - на 0,1%.