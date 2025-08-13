Согласно статданным, в июле цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 7,1%

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Стоимость картофеля в июле 2025 года снизилась на 21,1%, куриных яиц - на 5,5%, сообщается в материалах Росстата.

Согласно статданным, в июле цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 7,1%. В том числе столовая свекла подешевела на 26,1%, капуста белокочанная - на 21,5%, огурцы - на 16,1%, перец сладкий - на 10,4%, лук репчатый - на 10,4%, виноград - на 10,3%, помидоры - на 9,2%, морковь - на 7,6%, бананы - на 6,4%, груши - на 4,4% и чеснок - на 4,3%. В то же время яблоки подорожали на 3,8%, апельсины - на 3,1%, лимоны - на 0,9%.

По данным Росстата, в июле 2025 года среди круп и бобовых снизились цены на рис - на 1%, крупу гречневую и пшено - на 0,8%, крупу манную - на 0,6%. При этом цены на крупы овсяную и перловую выросли на 0,7%, овсяные хлопья "Геркулес" - на 0,5%.

В группе мясопродуктов поднялись цены на свинину - на 1,4%, печень говяжью, свиную - на 1,1%, консервы мясные - на 0,8%, говядину, окорочка куриные и кулинарные изделия из птицы - на 0,5%. В то же время колбаса сырокопченая подешевела на 0,8%, мясо индейки - на 0,5%. Из рыбопродуктов стали дороже кальмары мороженые - на 1,7%, рыба живая и охлажденная - на 1,3%, консервы рыбные в томатном соусе - на 1,2% и в масле - на 1%, рыба соленая, маринованная, копченая - на 0,9%, сельдь соленая - на 0,7%, рыба мороженая неразделанная и филе рыбное - на 0,6%.

Среди молочных продуктов молоко подорожало на 1,1%, творожок - на 1% детские, смеси сухие молочные для детского питания - на 0,4%. Вместе с тем снизились цены на молоко ультрапастеризованное, сметану и творог - на 0,3%, молоко пастеризованное - на 0,2%. Также в июле подорожали хлеб и булочные изделия пшеничные, хлопья из злаков - на 0,9%, хлеб ржаной - на 0,8%, сдобные булочные - на 0,7% и бараночные изделия - на 0,5%.

Среди прочих продовольственных товаров за этот период понизились цены на масло оливковое - на 1,8%, сахар-песок - на 0,8%, масло сливочное - на 0,5% и подсолнечное - на 0,2%. При этом шоколад подорожал на 1,5%, кофе - на 1,4%, какао - на 1,2%, овощи натуральные консервированные, маринованные - на 1,1%, коньяк - на 1%, мед т- на 0,9%, сухие приправы, специи, супы в пакетах - на 0,9%, маргарин, вино крепленое, вода минеральная и питьевая - на 0,8%, пиво, зефир, пастила, мороженое - на 0,7%, пряники - на 0,6%, конфеты мягкие, глазированные шоколадом - на 0,5%.