МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в июле 2025 года выросли в среднем на 0,6% по сравнению с июнем, в том числе на левомеколь - на 2,5%, следует из данных Росстата.

Валосердин подорожал на 2,2%, граммидин - на 1,3%, нафазолин - на 1,1%, канефрон Н, кардиомагнил и гепариновая мазь - на 1%, мукалтин и таурин - на 0,9%, анальгин отечественный, ренгалин и йод - на 0,8%, кеторол экспресс - на 0,7%.

В то же время снизились цены на трекрезан (-0,7%) и корвалол (-0,6%).

Стоимость лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП в июле выросла в среднем на 0,3%, в том числе хлоргексидина - на 1,4%, лоперамида - на 1,2%, верошпирона - на 1%, омепразола, беталока ЗОК и натрия хлорида - на 0,8%, перекиси водорода - на 0,6%, эналаприла и панкреатина - на 0,5%.

Снизились цены на амоксициллин с клавулановой кислотой (-0,6%), супрастин и аскорбиновую кислоту (-0,4%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов в июле подорожали корригирующие очки - на 0,5% и бинты - на 0,4%, подешевели - стандартные электронные медицинские термометры (-0,7%).