Bloomberg: Apple хочет представить настольного робота с ИИ в 2027 году

Помимо этого, компания планирует разработать умную колонку с дисплеем и камеры видеонаблюдения в доме

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. Американский технологический гигант Apple намерен расширить линейку своих гаджетов с искусственным интеллектом (ИИ), в том числе создать настольного робота. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его сведениям, компания хочет представить настольного робота со встроенным ИИ уже в 2027 году. Помимо этого, Apple планирует разработать умную колонку с дисплеем и камеры видеонаблюдения в доме.

Одной из основных функций настольного робота могут стать звонки по видеосвязи, так как при перемещении он сможет сохранять пользователя в кадре.