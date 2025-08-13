Федеральное казначейство будет проводить обязательные профилактические визиты вместо плановых проверок

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Правительство России подписало постановление об отмене плановых проверок для организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям из категории среднего риска. Об этом сообщается на сайте Минфина России.

"Принятые изменения направлены на повышение прозрачности и эффективности надзорной деятельности, а также на снижение административного давления на участников рынка. Наша задача - не наказывать бизнес, а работать над предупреждением нарушений, проводить профилактическую работу", - отметил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Федеральное казначейство будет проводить обязательные профилактические визиты вместо плановых проверок. Кроме того, в ходе отдельных контрольных мероприятий можно будет использовать средства по дистанционному взаимодействию мобильного приложения "Инспектор".

Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона, принятых в конце 2024 года.