Более 50 ресторанов Калмыкии повысят при господдержке уровень своего обслуживания

Для рестораторов республики стартовала программа в центре "Мой бизнес"

ЭЛИСТА, 13 августа. /ТАСС/. Ведущие рестораны Калмыкии повысят уровень обслуживания, пройдя обучение по интенсивной программе у ведущих спикеров и тренеров России. Программа обучения проводится в центре республики "Мой бизнес" и нацелена на подготовку к приему участников и гостей III Международного буддийского форума, сообщил в своем Telegram-канале глава Калмыкии Бату Хасиков.

"В центре "Мой бизнес" стартовала интенсивная программа для рестораторов республики. Проводит обучение Евгения Лерман - топ-эксперт Novikov Group по сервису и обучению ресторанных команд, амбассадор Федерации рестораторов и отельеров России. Novikov Group - это марка качества в индустрии гостеприимства. То, что такие профессионалы работают с нашими предпринимателями - показатель серьезных изменений в ресторанной сфере Калмыкии", - написал он.

Первый день обучения, по словам Хасикова, уже показал, что современный сервис - это культура, стратегия, внимание к деталям. Именно такой подход намерены развивать в Калмыкии, чтобы гости ресторанов получали не просто услугу, а запоминающийся опыт.

"Особенно ценно, что это происходит в преддверии III Международного буддийского форума. Но важно понимать: эти знания останутся с нами и после мероприятия. Рестораны Калмыкии должны становиться местами силы, где сочетаются наши традиции и современные стандарты сервиса. Пусть рестораны Калмыкии станут визитной карточкой региона, где традиционное радушие встречается с безупречным сервисом", - добавил глава республики.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе министерства экономики и торговли региона, в проекте задействовано более 50 ресторанов Калмыкии, а также в онлайн-формате к нему подключились предприниматели подшефного Калмыкии Антрацита. Коучем для рестораторов стала и бизнес-тренер в сфере HoReCa Юлия Заяц. Участники проекта углубились в ключевые аспекты работы с гостями, изучили новейшие тренды и методы повышения качества сервиса. Особое внимание - современным методам управления командой, определению ее сильных и слабых сторон.

"Тренинг составил 50% теории и 50% практической работы. Участники получили ценные знания, которые уже начали применять на практике. Кроме этого, создана и начала работу межведомственная рабочая группа по обеспечению безопасности питания в период проведения III Международного буддийского форума", - добавили в пресс-службе министерства.

О форуме

Международный буддистский форум "Буддийский мир в новом тысячелетии" по поручению президента РФ Владимира Путина пройдет с 25 по 28 сентября в Элисте. На форуме ожидаются делегации порядка 35 стран, более 400 участников, среди них около 50 представителей буддийского духовенства - учителей, духовных наставников, настоятелей храмов. Организаторами форума выступает руководство Калмыкии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям и Фонд Росконгресс. На форуме планируется обсудить сохранение буддийского наследия, гуманитарное сотрудничество, буддологию и буддийскую философию.