Согласно инициативе, если у заемщика уже есть непогашенный долг в микрофинансовой организации, то новая ссуда ему не будет выдана

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Запрет на выдачу гражданам более одного займа на руки в микрофинансовых организациях (МФО) введут в 2026 году. Об этом сообщил газете "Известия" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Согласно инициативе, если у заемщика уже есть непогашенный долг в МФО, то новая ссуда ему не будет выдана. Также с 2026 года при оформлении займа введут "период охлаждения" на три календарных дня, а максимальный уровень переплаты снизят с 130% до 100% от суммы основного долга.

Как пояснили изданию в пресс-службе Банка России, в расчет переплаты включаются сам долг, проценты, комиссии, пени и штрафы. В настоящее время ограничение действует для каждого договора отдельно, что позволяет при переоформлении займа обнулять отсчет и начислять проценты повторно. По словам регулятора, это приводит к долговой спирали, когда задолженность может многократно превысить первоначальную сумму.

"Как сейчас нередко происходит: человек берет в МФО 10 тыс. рублей на месяц. Не успевает погасить. И МФО предлагает ему деньги на погашение долга плюс новый заем, затем - еще один и еще один. И человек в кабале", - отметили в Центробанке.

Предложения ЦБ уже внесены в Госдуму и будут рассмотрены в осеннюю сессию, подчеркнул Аксаков. Несмотря на критику со стороны участников рынка, власти поддержали инициативу, а для борьбы с черными кредиторами планируется ужесточить регулирование в этой сфере.