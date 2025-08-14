Законодательство о бесхозяйном имуществе предложили доработать

Такого рода имущество следует изымать в муниципальную собственность по аналогии с другими отраслями, считает глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Назрела необходимость принятия закона "О бесхозяйном имуществе", где регламентировалась бы передача в муниципальную собственность объектов, собственники которых не определены. Об этом говорится в обращении главы комитета СФ по экономической политике Андрея Кутепова на имя замглавы администрации президента Максиму Орешкину по итогам круглого стола на тему "Проблемы бесхозяйного имущества в Российской Федерации".

"В качестве предложений участники круглого стола отметили необходимость принятия специального федерального закона "О бесхозяйном имуществе", - сообщил Кутепов.

Также в обращении говорится о необходимости рассмотрения вопроса о внесении изменений в несколько действующих законов. В том числе, более подробного раскрытия положения статьи 225 Гражданского кодекса РФ "Бесхозяйные вещи" в части отсутствия собственника имущества, его неизвестности.

На круглом столе обратили внимание на то, что существует проблема того, что многие объекты, которые называются бесхозяйными объектами, чаще всего, являются объектами с хозяином, который просто неизвестен, такого рода имущество необходимо изымать в муниципальную собственность по аналогии с другими отраслями, отмечает сенатор.

"В отношении же объектов коммунальной инфраструктуры, которые созданы после 1992 года, оснований прекращения права собственности лиц, которые их создали, к настоящему моменту нет", - также сообщил он.