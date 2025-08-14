Сумму собрали за шесть месяцев с начала 2025 года

НОВОСИБИРСК, 14 августа. /ТАСС/. Туристический налог принес бюджету Новосибирска 43,6 млн рублей за шесть месяцев с начала 2025 года. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

В 2024 году совет депутатов Новосибирска принял решение о вводе на территории города туристического налога с 1 января 2025 года. Его плательщиками стали юридические лица и индивидуальные предприниматели, собственники средств размещения. Ранее в мэрии города оценивали поступления от налога по итогам 2025 года в 150 млн рублей.

"За шесть месяцев с начала года в бюджет города поступило 43,6 млн рублей туристического налога, из них почти 23 млн - по итогам второго квартала", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале главы города. Кудрявцев уточнил, что поступившие средства власти планируют направить на развитие гостевых зон и туристических маршрутов.

Новосибирская область вошла в десятку популярных туристических направлений России по итогам 2024 года с показателем в 3,4 млн турпоездок за 2024 год. За первую половину этого года совершено более 1,5 млн поездок, что почти в полтора раза больше прошлогоднего показателя за этот период, добавил мэр. Значительная часть туристов посещает Новосибирск, им интересны крупные события, музеи и театры, а также разные городские пространства.