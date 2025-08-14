Речь об использовании тех же моделей автомобилей, которые одобрены Минпромторгом для госслужащих

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Национальный автомобильный союз (НАС) предлагает разрешить для использования в такси те же модели машин, которые одобрены Минпромторгом для госслужащих. Это поддержит спрос на отечественные машины, сократит импорт и стимулирует локализацию, следует из письма главы НАС Антона Шапарина первому вице-премьеру Денису Мантурову (есть в распоряжении ТАСС).

Минпромторг утверждает перечень авто для приоритетного использования госслужащими. В список входят 15 брендов и более 50 моделей автомобилей - как с высокой, так и низкой степенью локализации, в том числе китайские машины.

"Просим Вас рассмотреть возможность применения письма Минпромторга России от 4 апреля 2025 года для определения перечня моделей, которые можно будет использовать в такси. Фактически в данном письме приведены все самые популярные в данном сегменте автомобили исключительно российского производства", - говорится в письме.

НАС отмечает, что в списке Минпромторга о приоритетных для госслужащих авто фактически приведены все самые популярные в сегменте автомобили исключительно российского производства, а утвержденный перечень полностью соответствует целям закона о локализации такси - исключается импорт, российские автопроизводители сохраняют доступ к рынку сбыта в этом сегменте и стимулы для углубления локализации.

При этом в союзе считают, что в противном случае производители могут свернуть программы развития отечественного автомобильного производства. "По оценке НИУ ВШЭ, федеральный государственный бюджет может недополучить за три года 350 млрд рублей", - добавили авторы документа.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий требования к локализации такси: для включения в реестр автомобиль должен либо соответствовать уровню локализации для госзакупок, либо производиться по инвестконтракту, заключённому до 1 марта 2025 года (после этой даты возможно исключение по решению правительства). С 1 января 2033 года количество набранных баллов локализации станет единственным критерием для внесения в реестр такси.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года, но в Калининградской области и Сибирском федеральном округе новые требования не будут действовать до 1 марта 2028 года, на Дальнем Востоке - до 1 марта 2030 года.