На площадке в ближайшее время запустят новые крупные проекты

НОВОСИБИРСК, 14 августа. /ТАСС/. Объем налоговых отчислений резидентов промышленно-логистического парка (ПЛП) Новосибирской области прогнозируется на уровне 2,2 млрд рублей в 2025 году. На площадке в ближайшее время будут запущены новые крупные проекты, сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации развития региона.

"Ожидается, что объем налоговых отчислений резидентов парка в 2025 году составит порядка 2,2 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

Всего на площадке парка работают 42 резидента, добавили в корпорации. Наибольшие показатели по объему инвестиций в 2024 году показали компании "Новосибирский транспортный терминал" - 6,1 млрд рублей, "Кей поинт Новосибирск" - 2,1 млрд, "Альфа-финанс" - 1,5 млрд, "РВБ" (Wildberries) - 1,8 млрд, "Патриот НСК" - 1,2 млрд. Запуск части крупных проектов состоится в 2025-2026 годах. Так, в августе "РВБ" завершила первую очередь строительства складского распределительного комплекса, инвестиции в проект составили 5,5 млрд рублей. Компания "Альфа-финанс" завершает проект строительства центра обработки данных стоимостью более 1,9 млрд рублей, сообщили в корпорации развития.

Промышленно-логистический парк Новосибирской области является крупнейшим индустриальным парком Сибири. Его площадь составляет более 1 тыс. га. Из них свободными остаются всего чуть более 170 га. Ранее сообщалось, что на развитие инфраструктуры ПЛП в 2025 году планируется направить 480 млн рублей. За все время работы парка объем частных инвестиций превышает 85 млрд рублей. Объем налоговых отчислений от резидентов превышает 9,3 млрд рублей.