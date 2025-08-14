Профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун сообщил, что китайское правительство будет защищать законные интересы своих финансовых институтов

ПЕКИН, 14 августа. /ТАСС/. Власти КНР не оставят без последствий ущерб, который ЕС нанес китайским организациям введением антироссийских санкций. Об этом заявил профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.

"Евросоюзу нельзя рассчитывать, что он сможет причинить ущерб Китаю, не понеся за это никаких последствий, - приводит слова эксперта газета Global Times - Действия КНР (введение контрмер - прим. ТАСС) можно рассматривать как ответный шаг - четкий и обоснованный ответ на юрисдикцию длинной руки (экстерриториальное распространение законодательства - прим. ТАСС) ЕС и его односторонние санкции".

Как уточнил профессор, правительство КНР будет защищать законные интересы своих финансовых институтов. Ли Хайдун подчеркнул, что рестрикции в отношении китайских организаций под предлогом украинского конфликта "отражают высокомерие Евросоюза и его убеждение, что он стоит выше других в международных делах".

По мнению вице-президента Китайского института современных международных отношений Чжан Цзяня, на которого ссылается то же издание, односторонние санкции ЕС безосновательны, нарушают международное право и "вносят дополнительную неопределенность в торгово-экономические отношения" КНР и Евросоюза. Как он отметил, Пекин принимает "взаимные и своевременные контрмеры".

13 августа власти Китая ввели рестрикции в отношении двух финансовых институтов ЕС в качестве ответного шага на антироссийские санкции, затронувшие китайские компании. Контрмеры Пекина распространяются на два европейских банка - UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas. Организации и физические лица КНР не имеют права заключать с ними сделки и продвигать сотрудничество.